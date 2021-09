DRK Wedel : Endlich geht auch die Montagsseminar-Reihe wieder los

Das Team um Claudia Bakan präsentiert ein buntes Programm an Musikveranstaltungen, Vorträgen, Reiseberichten und Modenschau. Los geht's am 4. Oktober. Maske und Abstand sind nicht mehr nötig. Es gilt die 3G-Regel.

Wedel | In der DRK-Begegnungsstätte in Wedel ist schon wieder ordentlich was los. Seit dem Neustart vor gut zwei Monaten kommen Wedels Senioren erneut in der Einrichtung zusammen, um gemeinsam die Boule-Kugel zu schieben, Klönschnack auf Englisch zu halten oder Skat zu spielen. Nach der langen Lockdown-Zeit wird das Wochenprogramm mit großer Begeisterung ange...

