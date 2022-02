DRK-Begegnungsstätte : Von Boule bis Englisch-Klönschnack: Ab März geht das Programm wieder los

Für die festen Gruppen gilt weiterhin die 2G-Regel. In der Kleiderkammer ist ein Nachweis nicht mehr notwendig.

Wedel | Es tut sich was beim DRK. „Auch wir öffnen wieder schrittweise“, freut sich Claudia Bakan. Sie ist die Ansprechpartnerin, wenn es in der DRK-Begegnungsstätte um das Informations-und Unterhaltungsprogramm geht. Die Omikron-Welle mit ihren hohen Ansteckungszahlen hat auch in der Rudolf-Höckner-Straße 6 wochenlang für geschlossene Türen gesorgt. Doch ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.