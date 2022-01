Treffen abgesagt : Corona lässt den Singkreis Heist im Januar wieder verstummen

Aufgrund der aktuellen Infektionslage steht der Vorraum der Sporthalle, in dem die offenen Gruppe sonst jeden dritten Dienstag im Monat zusammenkommt, nicht zur Verfügung.

Heist | Erst im September 2021 hatte der Singkreis Heist nach eineinhalb Jahren Corona-Zwangspause wieder Lieder angestimmt, jetzt macht die Pandemie das gemeinsame Singen erneut unmöglich. Koordinatorin Ute Jäger hat am Montag, 10. Januar, das nächste Treffen abgeblasen. Es sollte im gewohnten Rhythmus am dritten Dienstag des Monats, also am 18. Januar, stat...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.