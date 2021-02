Bislang elf Infizierte : Corona-Fälle in Wedeler Physio-Praxis: Mehr als 400 Menschen müssen in Quarantäne

In Zusammenhang mit der Praxis hat es einige positive Fälle gegeben. Alle Konsequenzen sind noch unklar.

Wedel | Die Inzidenz im Kreis Pinneberg ist am Mittwoch (17. Februar) unter den Wert von 50 gesunken, die Lage in der Region ist aber noch nicht stabil: So hat es in den vergangenen Tagen mehrere bestätigte Corona-Fälle gegeben, die in einem Zusammenhang mit ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.