2. Basketball-Bundesliga : Corona beim SC Rist Wedel: Frauen-Spiel gegen Alba Berlin abgesagt

Für die Wedelerin Fee Zimmermann kommt es am Sonnabend (22. Januar) nicht zum Wiedersehen mit ihrem Ex-Team. Auch die Partie der 2. Rister Frauen gegen die BG Harburg-Hittfeld wird verlegt.

Wedel | Die Corona-Krise hat die Basketball-Teams des SC Rist Wedel weiterhin fest im Griff. Weil es in den Reihen der Korbjägerinnen Corona-Ansteckungsfälle gab, wurden bereits am Donnerstagabend (20. Januar) zwei für Sonnabend (22. Januar) geplante Heimspiele abgesagt. Demnach können die Rister Frauen in der 2. Bundesliga Alba Berlin ebenso wenig empfangen ...

