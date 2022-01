2. Basketball-Regionalliga : Corona-Welle hält an: Erneute Spielabsage für SC Rist Wedel II

Die Wedeler mussten das Duell gegen TSV Bargteheide nach mehreren Infektionen im eigenen Team kurzfristig absagen. Auch hinter dem Derby gegen BG Halstenbek/Pinneberg (29. Januar) steht ein Fragezeichen.

Wedel | Die Basketballer des SC Rist Wedel II konnten das zweite Wochenende in Folge nicht ihre Partie in der 2. Regionalliga Nord austragen. Nachdem in der Vorwoche die Begegnung aufgrund eines Coronavirus-Falls beim Gegner BG Hamburg-West abgesetzt wurde, hat es nun die Mannschaft von Trainer Torben Haase erwischt. Mehrere Corona-Fälle beim SC Rist II ...

