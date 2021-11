Corona-Zwangspause endet bald : Im Dezember: Wedeler Kult-Disco Shooters will nach 636 Tagen wieder öffnen

Corona-Lockdown, Zwangspause, Wasserrohrbruch – für die Wedeler Kult-Disco Shooters war es eine schwere Zeit seit März 2020. Nun meldet man sich zurück. Es werden die 2G-Regeln gelten.

Wedel | Exakt 636 Tage wird es her sein, dass die Diskothek Shooters unter dem Wedeler Bahnhof zum letzten Mal ihre Türen geöffnet hatte, wenn am Freitag (3. Dezember) erstmals wieder gefeiert wird. Die Corona-Krise bremste die Keller-Disco in den vergangenen Monaten aus. Zuletzt sorgte ein Wasserschaden für Ärger. „Wir sind einfach froh, dass wir endlich wie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.