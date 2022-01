2. Basketball-Bundesliga ProB : Wieder Corona-Fälle beim SC Rist: Heimspiel gegen Köln abgesagt

Die Basketballer aus Wedel bekommen erneut die Auswirkungen der Pandemie zu spüren. Nach mehreren positiven Schnelltests in den eigenen Reihen kann das erste Heimspiel in 2022 nicht stattfinden.

Wedel | Doppelt geimpft und geboostert. Die Basketballer des SC Rist Wedel haben sich bestens geschützt vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus. Und dennoch kann das Heimspiel in der 2. Bundesliga ProB am Sonntag (16. Januar) gegen die RheinStars Köln nicht stattfinden. Nach mehreren positiven Schnelltests am Spieltag mussten die Wedeler die Partie absagen....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.