Zeitreise in die 60er : Wedels Ernst Barlach Museum zeigt Beatles-Ausstellung „Come Together“

Multiperspektivisch und multimedial widmet sich Museumsleiter Jürgen Doppelstein der kulturhistorisch bedeutendsten Band des 20. Jahrhunderts. Beatlemania und Fanhysterie inklusive.

Wedel | „Das ist Beatles total“, sagt Jürgen Doppelstein, Leiter des Ernst Barlach Kunstmuseums in Wedel, sichtlich zufrieden. Und wirklich, wenn man die neue Ausstellung im Haus an der Mühlenstraße 1 betritt, ist es wie eine Explosion. Ein lustvoller Flash, der einen in die Zeit der 1960er Jahre katapultiert – und sofort alle Sinne ankurbelt. John Lennon,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.