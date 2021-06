Haseldorfer Kirchenkonzert : Stimmgewaltig: In St. Gabriel darf endlich wieder ein Chor singen

Der Chor Cantate aus Appen/Moorrege wird am Sonntag (27. Juni) in der Haseldorfer Kirche am Schlosspark auftreten. Auf dem Programm steht 'L'anime del Purgatorio' ('Die Seelen im Fegefeuer') von Alessandro Stradella.

Haseldorf | Türkisblau leuchten die Schals über der schwarzen Kleidung: Wer endlich einmal wieder den stimmgewaltigen Klang eines Chores erleben möchte, der sollte sich den kommenden Sonntag (27. Juni) im Kalender markieren. Dann tritt der gemischte Chor Cantate aus Appen/Moorrege in der Haseldorfer St. Gabriel Kirche auf. Auch interessant: Kerrin Brinkmann si...

