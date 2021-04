Cannabis-Duft : Der Geruch hat ihn verraten: Drogendealer in Wedel festgenommen

Cannabisgeruch hat einen polizeilich bekannten 26-jährigen Wedeler verraten. Der Dealer kam in Untersuchungshaft.

Wedel | Am Sonntagvormittag (11. April) ist der Polizei in Wedel ein Drogendealer ins Netz gegangen. Der junge Mann hatte sich durch den Duft, den Cannabispflanzen verströmen, verraten. Anwohner riefen daraufhin die Polizei. Anwohner bemerken Cannabisgeruch Wie Polizeipressesprecherin Sandra Firsching am Montag (12. April) mitteilte, hatten Anwohner am ...

