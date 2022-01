Sammelplätze erwünscht : CDU Holm holt wieder ausgediente Weihnachtsbäume ab

Die abgeschmückten Tannen können am Straßenrand platziert werden. Helfer sind willkommen, auf den geselligen Ausklang wollen die Christdemokraten allerdings mit Blick auf das Infektionsgeschehen verzichten.

Holm | Die CDU Holm organisiert auch in diesem Jahr eine konzertierte Abfuhr der ausgedienten Weihnachtsbäume im Dorf. Am Sonnabend, 8. Januar, ab 9 Uhr sammeln die Christdemokraten Tannen ein, die abgeschmückt am Straßenrand abgelegt werden können, ohne dabei den Verkehr zu behindern. Sofern der Platz es zulässt, bitten die Organisatoren, kleine Sammelplätz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.