Bürgermeister-Wahl in Wedel : So haben Schmidt und Kaser in den einzelnen Wahlbezirken abgeschnitten

Mal hauchdünn, anderswo haushoch: Der Amtsinhaber lag in allen Wahllokalen vor seinem Stichwahl-Kontrahenten. Nur einmal wurde er überholt – von Tobias Kiwitt, für den das Rennen nach dem ersten Wahlgang gelaufen war.

Wedel | Was sich schnell abzeichnete, stand Sonntagabend (6. März) um 19.58 Uhr fest: Keiner der Wedeler Bürgermeister-Kandidaten schaffte die erforderliche absolute Mehrheit im ersten Wahlgang. Konsequenz: Als Kandidaten mit den meisten Stimmen gehen Amtsinhaber Niels Schmidt (61) und Herausforderer Gernot Kaser (59) in die Stichwahl am 20. März. Dieses Datu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.