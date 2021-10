Post kommt etwas später : Brief aus Wedel irrt 53 Jahre quer durch Deutschland

Mit etwas Verspätung ist eine Einladung zur Jahreshauptversammlung des Segel-Vereins Wedel-Schulau (SVWS) bei seinem Empfänger angekommen.

Wedel/Groß-Gerau | Die Wege des Herrn sind bekanntlich manchmal unergründlich – und das gilt auch für die Deutsche Post. Rentnerin Angela Schulz (82) zog in den vergangenen Tagen einen Umschlag aus ihrem Briefkasten in Groß-Gerau im südlichen Rhein-Main-Gebiet in Hessen, der sage und schreibe 53 Jahre unterwegs war. Er war abgeschickt am 24. November 1968 im norddeuts...

