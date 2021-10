Beinahe-Unfall in Haselau : Polizei beschlagnahmt Führerschein von betrunkenem Sprinter-Fahrer

Nur durch reaktionsschnelles Handeln verhindert ein Motorradfahrer den Zusammenstoß mit dem Transporter. Die Polizei kann den Übeltäter nach Zeugenhinweisen in seiner Wohnung im Kreis Pinneberg ausfindig machen.

Haselau | Nur dank seiner schnellen Reaktion konnte der Fahrer einer grünen Yamaha laut Zeugen am Sonnabend (16. Oktober) gegen 16 Uhr auf der Altendeicher Chaussee in Haselau den Zusammenstoß mit einem Fiat Ducato verhindern. Nach Polizeiangaben war der Lieferwagen in Schlangenlinien unterwegs und dabei so weit in den Gegenverkehr geraten, dass der entgegenkom...

