Verkehrsgefährdung : Wedel muss Totholz aus 200 Jahre alten Eichen entfernen

In den nächsten zwei Wochen müssen aus den Kronen der Bäume im Verbindungsweg zwischen Egelbüttelweg und Friedhofsweg abgestorbene Äste entfernt werden. Obwohl das eigentlich derzeit nicht erlaubt ist.

Wedel | Eigentlich sollte die Natur zurzeit in Ruhe gelassen werden. Besonders in voll belaubten Baumkronen, in denen Vögel ihre Nester verstecken und die auch von anderen Kleinstlebewesen zurzeit rege genutzt werden, sollte nicht gearbeitet werden. Doch wenn die Verkehrssicherheit gefährdet ist, sind Baumpflegearbeiten auch innerhalb der Schonfrist erlaubt. ...

