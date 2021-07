Bauarbeiten : Wedeler Feldstraße wird drei Tage voll gesperrt

Wegen Baumaßnahmen in der Spitzerdorfstraße muss die Feldstraße zwischen Mühlenweg und Am Lohhof drei Tage gesperrt werden.

Wedel | Die Arbeiten in der Spitzerdorfstraße in Wedel neigen sich dem Ende zu. Von Mittwoch bis Freitag (14. Juli bis 16. Juli) soll schließlich der Einmündungsbereich Spitzerdorfstraße/Feldstraße asphaltiert werden. Aus diesem Grund muss die Feldstraße im Abschnitt zwischen dem Mühlenweg und der Straße Am Lohhof in diesem Zeitraum voll gesperrt werden. Das ...

