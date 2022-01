2. Basketball-Bundesliga ProB : Nach Corona-Ausbruch: SC Rist Wedel will zurück in den Spielbetrieb

Ob die Basketballer nach zwei Absagen in Folge am Sonntag (30. Januar) die TKS 49'ers aus Stahnsdorf empfangen können, wird sich aber wohl erst am Spieltag entscheiden. Der Kader der Wedeler ist dünn.

Wedel | Können sie spielen – oder nicht? Diese Frage muss sich Stephan Blode, Trainer der Basketballer des SC Rist Wedel, mittlerweile mehrmals in der Woche stellen. „Streng genommen muss man sagen, dass sich jeden Tag, jede Stunde, jede Minute jemand infizieren und krank werden kann. Deswegen weiß man das wahrscheinlich erst am Spieltag“, prognostiziert er. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.