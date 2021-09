Basketball-Saison 2021/22 : Ab 25 Euro: Das sind die Dauerkarten-Preise für den SC Rist Wedel

Pünktlich zum Saisonstart darf der Drittligist die Steinberghalle wieder voll machen. Wer eine Dauerkarte haben will, muss sich allerdings beeilen.

Wedel | Die Basketball-Saison steht vor der Tür, die Fans dürfen wieder in die Halle. Wer kein Heimspiel des SC Rist Wedel in der 2. Bundesliga ProB verpassen will, hat jetzt noch die Möglichkeit, sich eine Dauerkarte für sämtliche elf Partien in der Steinberghalle zu sichern. Das erste Heimspiel findet am 3. Oktober 2021 gegen Rhöndorf statt, das letzte der ...

