2. Basketball-Bundesliga ProB : Nach langer Corona-Pause: SC Rist Wedel meldet sich mit Sieg zurück

Das Team von Trainer Stephan Blode konnte nach mehreren Corona-Infektionen in den eigenen Reihen zuletzt kaum trainieren, behauptete sich dennoch gegen den bisherigen Tabellenzweiten aus Stahnsdorf.

Wedel | Die Basketballer des SC Rist schreiben wieder sportliche Schlagzeilen. Nach einem Corona-geplagten Januar und zwei Absagen in Serie haben sich die Wedeler am Sonntagabend (30. Januar) mit einem 80:75 (37:30) gegen den bisherigen Tabellenzweiten Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf 49’ers zurückgemeldet und gleichzeitig ihren über drei Partien andauernden Negativlauf in der 2. Bundesliga ProB beendet. Rückkehr in den Spielbetrieb: Bode lobt sein Team Trainer Stephan Blode sparte anschließend nicht mit Komplimenten. „Man musste sich auch die Frage stellen, wo wir überhaupt stehen nach diesen ganzen Wochen. Dafür sah das wirklich gut aus: Ich bin stolz auf das Team“, so der Coach. Auch interessant: Trotz Corona-Absagenflut: Deshalb bleibt Rist-Chefin Andrea Koschek entspannt Die Wedeler hatten zuletzt wegen mehrerer Corona-Infektionen kaum trainieren können, zwei Tage vor der Partie standen gerade mal acht Spieler zur Verfügung. Am Sonntag konnte Blode immerhin zehn Akteure aufbieten, unter anderem bekamen Ole Schrader und Nikola Sredejovic aus der zweiten Reihe viel Einsatzzeit. „Wir hatten Probleme beim Rebound, haben defensiv aber sonst gut gearbeitet“, befand Blode. In der Offensive stach erneut Jordan Walker (31 Punkte) heraus. Statistik zur 2. Basketball-Bundesliga ProB ...

