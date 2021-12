2. Basketball-Bundesliga : Spitzenspiel in Wolmirstedt: SC Rist Wedel trifft auf ProB-Neuling

Die Korbjäger von Coach Stephan Blode sind am Sonnabend (11. Dezember) in der Nähe von Magdeburg zu Gast bei den SBB Baskets Wolmirstedt. Der Gegner ist kein gewöhnlicher Aufsteiger.

Wedel | Die SBB Baskets Wolmirstedt sind in der laufenden Saison erstmals in der ProB vertreten, vielen Spielern der Mannschaft aus der Kleinstadt nahe Magdeburg ist die Liga aber bestens vertraut. Kein klassischer Aufsteiger „Das ist kein typischer Aufsteiger“, sagt Rist-Trainer Stephan Blode vor dem Auswärtsspiel beim Tabellenvierten am Sonnabend (11....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.