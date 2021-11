2. Basketball-Bundesliga : Heimspiel gegen Iserlohn: SC Rist Wedel erwartet „hohe Hürde“

Trainer Stephan Blode freut sich auf das Duell am Sonnabend (6. November) mit dem Tabellenzweiten aus Nordrhein-Westfalen. Verzichten muss er vorerst auf Gabriel Kuku.

Wedel | Vollständig Schritt halten kann in der laufenden ProB-Saison bisher keine Mannschaft mit Tabellenführer Münster, mit am besten aber gelingt das den Iserlohn Kangaroos. Und die sind am Sonnabend (6. November, 19.30 Uhr) in der Steinberghalle zu Gast. Rist-Coach freut sich auf die Aufgabe Iserlohn sei „einfach eine hohe Hürde. Es macht aber Spaß, ...

