Basketball-WNBL : SC Rist Wedel: Jan-Christian Both neuer Cheftrainer der U18-Mädchen

Der bisherige Assistenzcoach folgt auf Gregor Prehsl, der durch das Ausscheiden von Sven Schaffer mehr organisatorische Aufgaben übernimmt. Am Sonnabend (11. Dezember) geht es gegen Wolfenbüttel-Braunschweig.

Wedel | 2,10 Meter groß, 115 Kilo schwer – Jan-Christian Both ist ein Bär von einem Mann. Größer wird auch die Verantwortung, die ihm bei den Korbjägern des SC Rist Wedel übertragen wird: Bei den U18-Mädchen, die in der Weiblichen Nachwuchs-Basketball-Bundesliga um Punkte kämpfen, wurde er mit sofortiger Wirkung vom Co- zum Cheftrainer befördert. Erstmals ver...

