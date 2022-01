2. Basketball-Bundesliga : Ohne Anna Suckstorff: SC Rist Wedel beim Tabellenletzten VfL Bochum

Nach einer Corona-bedingten Spielabsage wollen die Korbjägerinnen aus Wedel am Sonntag (30. Januar) ihrer Favoritenrolle in Nordrhein-Westfalen gerecht werden – und die Talfahrt beenden.

Wedel | „Ich hoffe, dass nichts passiert“, sagt Asil Aydin am Freitagvormittag (28. Januar) und hat dabei die Coronavirus-Ansteckungen im Hinterkopf, die den SC Rist Wedel heimsuchten und dafür sorgten, dass am vergangenen Wochenende alle Spiele mit Wedeler Beteiligung abgesagt wurden. Also auch das Duell der Rist-Damen mit Alba Berlin. Wann das nachgeholt wi...

