2. Basketball-Bundesliga : Gegen Grünberg und Osnabrück: Zwei Heimspiele für Frauen des SC Rist Wedel

Der Aufsteiger muss binnen 48 Stunden gleich zwei Mal in der Steinberghalle ran. Der Mannschaft von Trainer Asil Aydin winkt dabei die Tabellenführung.

Wedel | Ein ungewöhnlich straffes Pflichtspielprogramm steht den Basketballerinnen des SC Rist Wedel bevor. Binnen weniger als 48 Stunden empfängt der Aufsteiger in der 2. Bundesliga zunächst heute Abend (20.15 Uhr) die Bender Baskets Grünberg, ehe am Sonntag (17 Uhr) die Panthers Academy Osnabrück in der Steinberghalle gastiert. Trainer Asil Aydin fordert...

