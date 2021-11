Basketball 2. Regionalliga : Zwei Schwächeperioden: SC Rist Wedel II verliert auch beim TSV Bargteheide

Obwohl Trainer Pascal Haase seinen Schützlingen eine gute Leistung attestierte, hatten sie am Sonnabend (27. November) mit 69:88 das Nachsehen. Am Mittwoch (1. Dezember) steht in Itzehoe schon das nächste Spiel an.

Wedel | Alles andere als leicht waren die beiden Wochen nach der am 13. November beim EBC Rostock II bezogenen, heftigen 55:103-Niederlage für die Basketballer des SC Rist Wedel II. Am Sonnabend verloren die Elbstädter zwar in der 2. Regionalliga Nord auch beim TSV Bargteheide mit 69:88 (32:50), doch Rist-Trainer Pascal Haase zog ein positives Fazit: „Wir hab...

