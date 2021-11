Basketball 2. Bundesliga : SC Rist Wedel nach zwei spielfreien Wochenenden gegen den Spitzenreiter

Das Team von Trainer Asil Aydin, dem drei Niederlagen in Folge in den Knochen stecken, erwartet am Sonnabend (27. November) unter 2G-Bedingungen das BBZ Opladen.

Wedel | Größer könnte die Herausforderung, nach zuletzt zwei spielfreien Wochenenden und davor drei Niederlagen in Folge, kaum sein. Die Basketballerinnen des SC Rist Wedel empfangen am heutigen Sonnabend, 27. November, um 15 Uhr mit dem BBZ Opladen den Spitzenreiter der 2. Bundesliga Nord. „Da kommt etwas auf uns zu“, weiß Rist-Coach Asil Aydin, der versiche...

