2.Basketball-Bundesliga : SC Rist Wedel fiebert dem Heimdebüt entgegen

Die Zweitliga-Basketballer des SC Rist Wedel bekommen es am zweiten Spieltag der ProB-Saison mit den Dragons Rhöndorf zu tun. Tip-Off in der Steinberghalle ist am Sonntag (3. Oktober) um 17 Uhr.

Wedel | Stephan Blode rührt die Werbetrommel: „Ich würde mich freuen, wenn die Zuschauer kommen, um athletischen, dynamischen, lebendigen Basketball zu sehen – auch emotionalen Basketball“, sagt der Coach der des SC ist Wedel vor dem Heimspiel am Sonntag (3. Oktober, 17 Uhr) den ProB-Rückkehrer Dragons Rhöndorf. Nicht alles Gold, was glänzt Der deutlich...

