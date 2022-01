Basketball 2. Bundesliga ProB : Wieder der letzte Wurf: SC Rist Wedel verliert auch bei Lok Bernau

Obwohl es wegen Corona-Quarantäne zuvor kaum trainieren konnte, trat das Team von Coach Stephan Blode am Sonnabend (8. Januar) in Brandenburg sehr charakterstark auf, unterlag aber knapp mit 95:98.

Wedel | Wieder war der letzte Wurf entscheidend. Wie das Jahr 2021 für die Basketballer des SC Rist Wedel endete (68:70 gegen EN Baskets Schwelm), so begann das Jahr 2022: Mit einem Spiel, das in der 2. Bundesliga ProB knapp verloren und in den finalen Sekunden entschieden wurde. Bei der 95:98 (50:52)-Niederlage beim SSV Lokomotive Bernau glich Jordan Walker ...

