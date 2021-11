Basketball-2. Bundesliga ProB : Zweiter gegen Dritter: SC Rist Wedel reist zum Topspiel nach Kleinmachnow

Sollte das Team von Trainer Stephan Blode am Sonntag (14. November) beim RSV Eintracht Teltow/Kleinmachnow/Stahnsdorf gewinnen, würde es schon jetzt so viele Siege aufweisen wie nach der gesamten vergangenen Saison.

Wedel | Satte zehn Punkte lagen die Basketballer des SC Rist Wedel in der Abschlusstabelle der regulären vergangenen Saison in der 2. Bundesliga ProB hinter dem RSV Eintracht 1949 Teltow/Kleinmachnow/Stahnsdorf, der gerade noch die Qualifikation für die Play-Offs schaffte – die die Elbstädter somit klar verpassten. Deutlich besser stehen die beiden Teams in d...

