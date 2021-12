Basketball 2. Bundesliga ProB : Aufholjagd kostet zu viel Kraft: SC Rist Wedel verliert in Wolmirstedt

Das Team von Trainer Stephan Blode ging am Sonnabend (11. Dezember) nach einem Fehlstart kurzzeitig in Führung, verlor aber am Ende mit 73:86 beim starken Neuling SBB Baskets Wolmirstedt.

Wedel | Einen Rollentausch, der gar nicht ihrem Geschmack war, erlebten am Sonnabend (11. Dezember) die Basketballer des SC Rist Wedel in der 2. Bundesliga ProB. Hatten sie eine Woche zuvor beim 91:63-Sieg gegen den SSV Lokomotive Bernau noch Dreierwürfe fast nach Belieben versenkt, so gelang dies nun ihrem Gegner, den SBB Baskets Wolmirstedt, vor allem im e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.