Tipps für den Alltag : Ausstellung in der VHS Wedel animiert zum Klimaschutz

16 Schautafeln informieren bis 29. September Interessierte darüber, wie sie ihren ökologischen Fußabdruck verkleinern können. Auch lokale Projekte und Initiativen sind berücksichtigt.

Wedel | Klimaschutz ist nicht allein die Sache der großen Politik. Auch das tagtägliche Handeln eines jeden Einzelnen entscheidet darüber, wie groß am Ende der ökologische Fußabdruck ist. Hier setzt eine Ausstellung der Volkshochschule (VHS) Wedel mit dem Titel „Klimaschutz im Alltag“ an. 16 Info-Tafeln in leicht verständlicher Sprache Wie gelingt es mi...

