Politischer Ausblick 2022 : Die Linke Wedel: Gute Politik ist mehr als die Verwaltung des Mangels

Millionen-Minus, Sparzwang und immenser Investitionsbedarf: Wedel startet erneut in ein schwieriges Jahr. So geht es die Politik an. Fünf Fragen an Detlef Murphy, Fraktionsvorsitzender Die Linke Wedel.

Wedel | Mit einem Haushaltsdefizit von rund 7 Millionen Euro trotz Steuererhöhungen bleiben Wedels Finanzen auch 2022 weiter satt im roten Bereich. Dabei hat die Stadt unter anderem massive Investitionen in den Schulbau vor der Brust. Zum Herbst soll denn auch endlich der Sparplan stehen, mit dem die Stadt aus der seit Jahren offenkundigen Haushaltsmisere kom...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.