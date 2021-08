Wedel : Audi A6 S-Line von Hinterhof eines Autohauses gestohlen

Den Tatzeitraum grenzt die Polizei auf Dienstag, 24. August, 18.30 Uhr bis Mittwoch, 25. August, 10.30 Uhr ein. Und sucht nach Zeugen.

26. August 2021, 16:28 Uhr

Wedel | Erneut haben Autodiebe in Wedel zugeschlagen. Diesmal war es ein Audi A6 S-Line, den Unbekannte vom Hinterhof eines Autohauses am Kronskamp gestohlen haben. Den Tatzeitraum grenzt die Polizei auf Dienstag, 24. August, 18.30 Uhr bis Mittwoch, 25. August, 10.30 Uhr ein.

Geschätzter Wert des Wagens liegt bei gut 22.000 Euro

Den Wert des Fahrzeugs geben die Ermittler ersten Schätzungen zufolge mit gut 22.000 Euro an. Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen. Die Beamten suchen Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können und bitten unter Telefon (04101) 2020 um Kontaktaufnahme.

Erst am Montag, 16. August, hatte eine 45-jährige Wedelerin den Diebstahl ihres schwarzen Range Rover Velar angezeigt. Den Wagen hatte sie am Tag zuvor gegen 14 Uhr in der Pulverstraße nahe ihrer Wohnanschrift geparkt. Der geschätzte Wert des Fahrzeugs liegt bei 50.000 Euro.