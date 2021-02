Asklepios Westklinikum : Rissener Dialog über Bandscheibenvorfall, Prostatakarzinom und kranke Gallenblasen

Online können sehr viel mehr Interessierte an der Gesundheitssprechstunde des Rissener Krankenhauses teilnehmen.

Hamburg-Rissen | Im Lockdown ist auch der Rissener Dialog, den das Asklepios Westklinikum in regelmäßigen Abständen Dienstagabend Patienten und Angehörigen, aber auch allen anderen Gesundheitsinteressierten anbietet, zur Online-Veranstaltung geworden. So fehlt der me...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.