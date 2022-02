Amt Geest und Marsch Südholstein : Vor der Verwaltung: Raiffeisenbank zieht ins Amtshaus in Heist um

Die Geschäftsstelle wechselt am Freitag, 18. Februar, den Standort. Dann bleibt die Filiale in Heist einen Tag geschlossen. Das Amt Geest und Marsch Südholstein folgt erst einen Monat später.

Heist | Vom Großen Ring in die Wedeler Chaussee 21 (B431): Die Raiffeisenbank Elbmarsch zieht als erstes ins neue Amtshaus in Heist ein. Für Freitag, 18. Februar, ist der Umzug der Genossenschaftsbank in die neuen Räume geplant. Das teilte Vorstand Sönke Hahn jetzt mit. Freitag, 18. Februar, bleibt die Heistmer Raiffeisenbank geschlossen „An diesem Tag ...

