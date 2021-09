Von Moorrege nach Heist : Umzug des Amtshauses verzögert sich: Was passiert mit den Bürgerbüros?

Das Amt Geest und Marsch Südholstein zieht im Januar von Moorrege ins neue Amtshaus in Heist. Das könnte das Aus der Bürgerbüros bedeuten.

Heist/Moorrege | „Ursprünglich hatten wir mal vor, Ende Oktober umzuziehen“, berichtet Rainer Jürgensen, Amtsdirektor des Amts Geest und Marsch Südholstein (Gums). Der Umzug vom Amtshaus in Moorrege in den Neubau in Heist soll nun in der dritten Januarwoche stattfinden. „Es gab Probleme beim Estrich. Dann hat man natürlich Folgeverzögerungen“, erläutert Jürgensen. D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.