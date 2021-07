Am S-Bahnhof : Wedels neue Fahrrad-Box geht am 15. Juli in Betrieb

84 Stellplätze und sechs Schließfächer hält die Sammelschließanlage vor der Villa für Fahrradfahrer bereit. Jeden Stellplatz sponsert Wedel jährlich mit knapp 200 Euro.

Wedel | Zuletzt sorgte die Elektrik für Verzögerungen. Nun steht aber fest: Die Stadt Wedel will am Donnerstag, 15. Juli, die neue Bike+Park-Fahrrad-Box am Wedeler Bahnhof vor dem Kulturzentrum Die Villa in Betrieb nehmen. Insgesamt ist dort Platz für 84 Fahrräder entstanden. Ab Mitte Juli können über das Nah.SH-Portal des Dienstleisters Kienzler Stadtmobilia...

