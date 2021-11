Im Osten Wedels : Diebe steigen in Einfamilienhaus am Birkenweg ein – Zeugen gesucht

Wer hat etwas gesehen oder bemerkt? Die unbekannten Täter drangen am Sonnabend (20. November) zwischen 13 und 19 Uhr gewaltsam ins Haus ein.

Wedel | In der dunklen Jahreszeit sind wieder vermehrt Einbrecher unterwegs. Diesmal traf es ein Einfamilienhaus am Birkenweg in Wedel. Dort wurde der Polizei am Sonnabend (20. November) ein Einbruch in eine Wohnung gemeldet. Die Täter schlugen zwischen 13 und 19 Uhr zu. In der Zeit verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Beute...

