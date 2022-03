Neue Impulse für die City : Am Beispiel von Uetersen: Darum ist die Innenstadt so wichtig

Innenstädte besitzen eine Vielzahl an Funktionen. Sie ist Aufenthalts-, Begegnungs- und Erlebnisraum. Der SPD-Landtagsabgeordnete Thomas Hölck sucht via Digital-Talk nach Lösungen gegen Verödungstendenzen.

Uetersen | Innenstädte und Ortszentren stehen schon länger unter Druck. Leerstände, zurückgehende Besucherzahlen und einbrechende Umsätze stellen den lokalen Einzelhandel, die Gastronomie und Dienstleister in den Zentren vor wachsende Herausforderungen. Das Thema ist auch in Uetersen gut bekannt. Eine Ursache für Verödung: Einkaufszentren in der Peripherie ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.