Ärztehaus Rosengarten : Kostenlose Corona-Schnelltests in Wedeler HNO-Praxis

Nach telefonischer Anmeldung testet das Team der Praxis Linke, Berdien und Lomberg an fünf Tagen die Woche.

Wedel | Die Anlaufstellen in Wedel für Menschen, die mit einem Corona-Schnelltest mehr Sicherheit für sich und ihre Kontaktpersonen erlangen wollen, werden mehr. Auch die Praxis für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde von Dr. Robert Linke, Dr. Grit Berdien und Dr. Simone Lomberg im Wedeler Ärztehaus am Rosengarten bietet ab sofort kostenfreie Tests für jedermann an. ...

