Zusammen, aber getrennt : Ablauf und Anmeldung: So läuft die Müllsammelaktion in Hetlingen ab

Unter Einhaltung der Pandemiebestimmungen wird die Gemeinde an ihrer seit längerem geplanten Umweltaktion festhalten.

Hetlingen | Trotz Corona und nach wie vor geltenden kontaktreduzierenden Maßnahmen gibt es in Hetlingen am kommenden Sonnabend, 6. März, ein Großreinemachen – in der Natur und damit an frischer Luft. Anlass ist der Internationale Tag der Umwelt, der 1972 von den Ve...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.