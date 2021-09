Albert-Schweitzer-Schule Wedel : Gebundener Ganztag: Bildungsministerium sagt kurzfristig Runden Tisch ab

Montagabend (6. September) soll es ein Treffen von Ministeriums- und Elternvertretern, Schulleitung, Schulamt und Wedels Bildungspolitikern geben. Details wollte der Ministeriumssprecher im Vorfeld nicht nennen.

Wedel | Kommt jetzt Bewegung in das Thema Sicherung des gebundenen Ganztags an der Albert-Schweitzer-Schule (ASS) Wedel? Das Bekenntnis zu dem Grundschulmodell mit Nachmittagsunterricht, das mangels Personal akut gefährdet ist, konnten die Fraktionen Elternvertretern des ASS bereits in der Einwohnerfragestunde der jüngsten Ratssitzung geben. Was im Raum stehe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.