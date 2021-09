AOK-TandemRun in Wedel : Ernährungs-Tipps für Hobby-Läufer

Nicht nur Training, sondern auch Essen und Trinken spielen eine Rolle bei der Vorbereitung und während des Lauf-Events. Die Starter sollten vor allem auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten.

Wedel | Countdown für die sportliche Premiere in Wedel: Noch zwei Wochen, dann fällt im Beachclub „28 Grad“ der Startschuss für den AOK-TandemRun. In Zweier-Teams geht es am Sonnabend, 25. September, um 16 Uhr wahlweise sechs, zwölf oder 18 Kilometer auf eine reizvolle Strecke entlang der Elbe. Ob im Team oder allein: Vor dem Start steht auch für Hobby-Läufer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.