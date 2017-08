Dreister Diebstahl in Wedel : 93 Jahre alte Frau auf dem Friedhof ausgeraubt

Wedel | Am gestrigen Mittwoch ist auf einem Friedhof in Wedel eine 93-jährige Frau ausgeraubt worden. Während sie am Vormittag, gegen 11:45 Uhr auf dem Friedhof im Egenbüttelweg das Grab ihres Mannes pflegte, durchwühlte ein dreister Dieb ihre abgestellte Handtasche und entwendete die Geldbörse. Dies bemerkte die Frau und rief um Hilfe, woraufhin der Täter flüchtete und die Geldbörse wenig später auf der Flucht wegwarf.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, konnte auf Grund einer Zeugenmeldung kurz darauf einen 66 Jahre alten Mann aus dem Kreis Pinneberg ermittelt werden, der nun konkret im Verdacht steht, die Tat begangen zu haben. Die Ermittlungen der Polizei Wedel dauern an.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von shz.de

erstellt am 17.Aug.2017 | 10:00 Uhr