Bildungspolitik : 80 Millionen Euro für Schulen im Hamburger Westen

Der Hamburger Senat will in den kommenden zwei Jahren rund 13 Millionen Euro in Neubauten und noch einmal 66 Millionen Euro in Sanierungen von Schulgebäuden investieren.

Hamburg-Rissen | In den vergangenen zehn Jahren wurden rund 3,3 Milliarden Euro in den Bau, die Sanierung und die Instandhaltung der Hamburger Schulgebäude investiert. Nun sollen kurzfristig noch einmal rund 80 Millionen Euro allein für den Schulbau im Hamburger Westen folgen. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine Anfrage der drei SPD-Bürgerschaftsabgeordneten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.