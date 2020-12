Überfall in der Nacht : 64-Jähriger Uetersener in Wedel brutal zusammengeschlagen

Der Verletzte schweigt zu den Details des Überfalls. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen.

30. Dezember 2020, 13:31 Uhr

Wedel/Uetersen | Am Mittwoch (30. Dezember) wurde ein 64-jähriger Mann aus Uetersen in Wedel schwer verletzt aufgegriffen. Zu den Umständen des Überfalls auf ihn schweigt der Mann allerdings. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Der Verdacht lautet auf schwere Körperverletzung.

Schwere Verletzungen am Kopf

Gegen 2 Uhr in der Früh fiel ein Uetersener in Wedel der Polizei auf, weil er schwere Verletzungen am Kopf aufwies. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und dort medizinisch versorgt.

Wo und wann kam es zu dem Überfall?

Doch wie kam es zu den Verletzungen? Das ermittelt derzeit die Polizei. Der 64-Jährige ist ihr dabei keine Hilfe. Er schweigt. „Nach gegenwärtigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass dem Mann die Verletzungen durch unbekannte Dritte zugefügt wurden“, sagt Pressesprecherin Sandra Firsching von Polizeidirektion Bad Segeberg.

Die Polizei ermittelt

Weder dazu, wie er verletzt wurde, noch zu Tatort oder Tatzeit will der Uetersener etwas sagen. Das Wedeler Polizeirevier hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und sucht jetzt Zeugen, die die Tat beobachtet oder Hinweise auf die Täter geben können. Die können sich auf der Wedeler Wache unter der Telefonnummer (04103) 50180 melden.