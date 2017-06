64-Jährige ausgeraubt

Die Kripo Hamburg bitte um Mithilfe bei der Fahndung nach zwei Männern, die Freitagabend in Sülldorf eine 64-Jährige beraubt haben. Laut Polizei war die Frau gegen 18.35 Uhr in der Straße Am Sorgfeld Höhe Friedhofseingang mit dem Fahrrad unterwegs, als die von den beiden Täten nach der Uhrzeit gefragt wurde. Nachdem die Frau gestoppt hatte und angestiegen war, bedrohte sie einer der Männer mit einem Messer und forderte die Handtasche, in der unter anderem Portemonnaie, Handy , Schlüssel sowie persönliche Gegenstände waren. Die 64-Jährige übergab sie den Tätern. Sie flüchteten daraufhin in Richtung Sülldorfer Kirchenweg. Die Männer sollen zwischen 25 und 30 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Die dunkel und hellbraunen Haare trugen sie kurz. Ein Mann soll an einem Arm komplett tätowiert sein. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter (0 40) 4 28 65 67 89 zu melden.

von Tobias Thieme

erstellt am 19.Jun.2017 | 17:53 Uhr