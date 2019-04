5125 Anmeldungen für die Schulen

Davon kreisweit 2875 Abc-Schützen / Wedel schult 289 Kinder ein

von Karina Voigt

09. April 2019, 12:41 Uhr

5125 Kinder sind in diesem Jahr für eine erste oder fünfte Klasse einer staatlichen Schule im Kreis Pinneberg angemeldet worden. 2875 von ihnen werden als Abc-Schützen die erste Klasse besuchen,

2250 wechseln von der Grundschule auf eine weiterführende Schulart.

Unter den Städten wird Elmshorn im kommenden Schuljahr die meisten neuen Schüler haben: 471 Kinder werden dort in die Grundschule gehen, 155 auf eine Gemeinschaftsschaftsschule und 243 auf ein Gymnasium.

Die meisten Erstklässler im Kreis Pinneberg wird die Grundschule Kaltenweide in Elmshorn begrüßen. Dort lernen ab kommendem Schuljahr 113 Abc-Schützen Lesen, Schreiben und Rechnen. Auch die zweitmeisten Erstklässler, nämlich 110, werden eine Elmshorner Grundschule besuchen, nämlich die Friedrich-Ebert-Schule. Auf Platz drei folgt die Moorwegschule in Wedel, die fürs neue Schuljahr 103 Erstklässler erwartet.

Das Gymnasium mit den meisten Anmeldungen ist die Elsa-Brändström-Schule in Elmshorn. Dorthin wechseln in diesem Schuljahr 173 Fünftklässler. Es folgen die Bismarckschule Elmshorn (170 Anmeldungen) sowie die Johannes-Brahms-Schule in Pinneberg (147 Anmeldungen). Am wenigsten neue Gymnasiasten nimmt das Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium in Barmstedt auf. Dort werden im Sommer 80 Schüler aufgenommen. Das Besondere: Das Barmstedter Gymnasium ist eines von vier in Schleswig-Holstein, in dem die Schüler zwischen neun- und achtjährigem Gymnasium wählen können. Von den 80 neuen Schülern wurde jedoch nur einer für das achtjährige Modell angemeldet.

Unter den anderen weiteren Schulen erwarten die Ernst-Barlach-Schule sowie die Gebrüder-Humboldt-Schule in Wedel die meisten Fünftklässler im kommenden Schuljahr. Dort wurden jeweils 92 Kinder angemeldet. Die Grund- und Gemeinschaftsschule im Quellental in Pinneberg werden ab Sommer 90 Fünftklässler besuchen, 85 Kinder werden in der Boje-C.-Steffen-Schule in Elmshorn die Schulbank drücken.