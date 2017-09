50er Design in Serie und auf Raten

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Mitten zwischen Tonbändern, Mikroskopen und vielen anderen optischen und elektronischen Geräten ragt im Technicon unvermittelt ein monolithischer Fremdkörper auf. Ein Schrank, der nicht nur durch seine Größe und seine hölzerne Beschaffenheit inmitten der Technik extrem auffällt, sondern der auch wie aus der Zeit gefallen wirkt. Dem Besucher scheint es bei dem Design, als würde sich noch der Atem der 1950er Jahre im Raum befinden.

Aber nicht nur über die Stilperiode legt der Schrank reinstes Zeugnis ab. Er ist ebenso Stellvertreter für eine industriegeschichtliche Periode in Wedel, die äußerst produktiv war. Nach dem Zweiten Weltkrieg und vor der Währungsreform suchte der Unternehmer Kurt Barnekow Räume vor den Toren Hamburgs, um seine Ideen von einer neuen Möbelfertigung zu verwirklichen. Im Mai 1949 lief in Wedel auf dem Gelände des heutigen Famila-Markts an der Rissener Straße die Produktion für die Kubah-Möbel (Anfangsbuchstaben von Kurt Barnekow Hamburg) an, die bald nach ganz Deutschland und in die Welt geliefert wurden.

„Ein Unternehmer mit Weitblick“, lobt das Technicon-Team den Geschäftsmann, der 1933 als Handelsvertreter für Möbel mit einer Niederlassung in Hamburg begann. „Ein Fachmann, der die Tendenzen frühzeitig erkannt hat. Wirklich ein besonderer Unternehmergeist, aber auch ein Querkopf“, so Rudolf de Wall und Heinz Gläser. Im Grunde haben drei Geschäftsideen Barnekows zu seinem unternehmerischen Höhenflug beigetragen. Die Serienfabrikation, die er in Wedel installierte, die Einrichtung von Möbelgroßhandlungen und sein Einfall, die Möbel in Raten abzahlen zu lassen.



Den Einzelhandel geknebelt

„Barnekow hat als erster in der Möbelbranche das Fließband eingeführt“, erläutert de Wall. Nach dem Krieg wurden dringend Möbel benötigt. Eine Herstellung, die einzelne Arbeitsschritte auf viele Hände aufteilte, war bedeutend effektiver als die herkömmliche Fertigungsmethode. In Spitzenzeiten beschäftigte die Kubah-Möbelfabrik 400 Mitarbeiter. Wurde die Serienproduktion, weil sie viele Arbeitsplätze brachte, positiv bewertet, eckte der Unternehmer mit seiner Etablierung eines Großhandels mächtig an. „Das hat er gegen die Branche eingeführt“, erklärt Gläser. „Denn damit hat er den Einzelhandel praktisch geknebelt.“ Zuvor lieferten Fabriken direkt an Möbelgeschäfte, die ihre eigene Preisgestaltung hatten. Jetzt gab der Großhandel die Margen vor. De Wall: „Damit hat Barnekow Einfluss auf den Markt genommen. Durch sein Preisdiktat ist er auf großen Widerstand in der Branche gestoßen.“

Auch die Idee der Ratenzahlung kam bei der Konkurrenz gar nicht an. Bei der Kundschaft hingegen um so stärker. Der Branchen-Querkopf hatte dem Möbelgeschäft mit dem Kauf in Abschlagzahlungen einen neuen Schub beschert.

„Barnekow war ein sehr sozialer Arbeitgeber“, betonen die Technicon-Mitarbeiter. Im Wedeler Werk wurde das Becken, das das Wasser für die Sprenkleranlage vorhielt, als Schwimmbad eingerichtet. Kinder der Beschäftigten fuhren auf Firmenkosten ins Sylter Fünf-Sterne-Heim und wer etwas zu meckern hatte, durfte es in der Sprechstunde loswerden, zu der der Chef einmal in der Woche einlud.

Es kamen größere Möbelhäuser auf den Markt, die die Prinzipien Barnekows noch effizienter anwendeten, wie beispielsweise Ikea, erklären de Wall und Gläser das Ende der Produktion 1970. Ein anderer entscheidenderer Grund aber sei gewesen, dass der Firmengründer keinen Nachfolger für seine Kubah-Serienmöbelfabrik fand.





